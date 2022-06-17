17 Haz 2022 - 21:43- Belediyeler

Çankaya'da Parklar Çocuklar İçin Yenileniyor...

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Çankaya Belediyesi 28 parkın eskimiş çocuk oyun alanlarını tamamen yeniliyor. Çankaya’nın çocukları yazın keyfini yenilenmiş oyun alanlarında çıkaracak. 
Çankaya'da Parklar Çocuklar İçin Yenileniyor... mask
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Yeni yaptığı parkları birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi bir yandan da eski parkların tadilatını yaparak yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 28 parkta çocuk oyun alanları tamamen yenileniyor.  

Bakım-onarım çalışmalarıyla eski parklardaki banklardan yürüyüş yollarına, oturma guruplarından bitkisel düzenlemeye kadar tüm eksiklerin giderildiği parkların 28’inde çocuk oyun alanları yenilenmeye başladı. Farklı mahallelerde bulunan parkların yanı sıra vatandaşların çokça kullandığı Ahmed Arif, Lozan, Uğur Mumcu ve Kuğulu gibi büyük parkların oyun alanları da bu kapsamda yenileniyor. Eskimiş oyun alanlarının yenilenmesi ile çocuklar daha yeni ve güvenli oyuncaklarla oynayacaklar.    

Oyun alanlarının yanı sıra 23 parkta bulunan spor aletlerini de yenileme çalışmalarını başlatan Çankaya Belediyesi çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak. 

17 Haz 2022 - 21:43 - Belediyeler

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