Çankaya'da Parklar Çocuklar İçin Yenileniyor...

Yeni yaptığı parkları birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi bir yandan da eski parkların tadilatını yaparak yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 28 parkta çocuk oyun alanları tamamen yenileniyor.
Bakım-onarım çalışmalarıyla eski parklardaki banklardan yürüyüş yollarına, oturma guruplarından bitkisel düzenlemeye kadar tüm eksiklerin giderildiği parkların 28’inde çocuk oyun alanları yenilenmeye başladı. Farklı mahallelerde bulunan parkların yanı sıra vatandaşların çokça kullandığı Ahmed Arif, Lozan, Uğur Mumcu ve Kuğulu gibi büyük parkların oyun alanları da bu kapsamda yenileniyor. Eskimiş oyun alanlarının yenilenmesi ile çocuklar daha yeni ve güvenli oyuncaklarla oynayacaklar.
Oyun alanlarının yanı sıra 23 parkta bulunan spor aletlerini de yenileme çalışmalarını başlatan Çankaya Belediyesi çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.