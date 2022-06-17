Pursaklar Belediyesi’nden Kursiyerlere Veda Yemeği...

Pursaklar Belediyesi’ne Bağlı Hanım Evleri’nde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, veda yemeğinde bir araya geldi. Sohbet havasında geçen veda yemeğinde, kursiyerler eğitmenleri ile birlikte ortaya koydukları çalışmalar hakkında akıllarında kalan hatıralarını paylaşırken, keyif dolu anlar yaşadı.
‘‘Dönem boyunca verilen eğitimlerde kursiyerlerimizin başarısını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz’’
Belediye tarafından düzenlenen veda yemeği ile kursiyerlerin Hanım Evlerinden, gülen gözlerle ayrılmalarını istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir kursa başlamak kolay fakat devam ettirmek zordur. Dönem boyunca verilen eğitimlerde kursiyerlerimizin başarısını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm kursiyer arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar dilerim. Hanım Evlerimizde her zaman olduğu gibi hobi ve mesleki eğitimlerde kadınlara yönelik kurslarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.