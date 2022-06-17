17 Haz 2022 - 11:55- Belediyeler G: 17 Haz 2022 - 11:56

Pursaklar’da Kırsal Mahalleler Ekmek Kokuyor...

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Kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Köy Fırını yapım çalışmalarını tamamladı.
Pursaklar’da Kırsal Mahalleler Ekmek Kokuyor... mask
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Her gün yeni bir projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Sirkeli’de iki tane olmak üzere, Karşıyaka, Kösrelikkızığı ve Yuva Mahallelerine yaptığı Köy Fırınlarını vatandaşların hizmetine açtı.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Köy Fırınlarında, mahalle sakinlerinin ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri gönül rahatlığıyla, kolaylıkla yapabilecek. 

‘‘Köy Fırınlarımız, hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlarken, komşular arası paylaşım duygusunu da artıracak’’

Köy Fırınlarında tek seferde onlarca ekmeğin pişirilebileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kırsal mahallerimizde yapımını tamamladığımız Köy Fırınlarında, ekmek ve çörek yapımı başta olmak toplu yemek organizasyonlarında mahalle sakinlerimizin işini oldukça kolaylaştırdık. Köy Fırınlarımız, hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlarken, komşular arası paylaşım duygusunu da artıracak. Kullanıma sunduğumuz Köy Fırınlarımızın tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi. 

Mahallelerine kazandırılan Köy fırınlarından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.

17 Haz 2022 - 11:55 - Belediyeler

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