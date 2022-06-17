17 Haz 2022 - 13:21- Belediyeler G: 17 Haz 2022 - 13:22

Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Çin Esintisi

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Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde, Mamak Belediyesi, Türkiye Çin Dostluk Vakfı ve CRİ Türk katkılarıyla Musiki Muallim Mektebi’nde ''Çin Kültür ve Sanat Festivali'' kapsamında Karma Sergi düzenleniyor.

Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Çin Esintisi mask
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Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sergiyi gezdi. Sergide Çin ipek nakış eserlerinin yanı sıra heykeller ve değişik sanatsal ürünler de yer alıyor. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sergilenen Çin kültürüne ait eserleri yakından inceledi ve yapılışlarına dair bilgi aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Siz Mamaklı kardeşlerimizi ulusal uluslararası sergilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilgilenenleri sergiyi gezmek için Musiki Muallim Mektebi’ne davet ediyoruz” dedi. Sanatseverler, Çin halk kültürüne ait karma sergiyi 19 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek.

17 Haz 2022 - 13:21 - Belediyeler

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