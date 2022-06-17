Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Çin Esintisi

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sergiyi gezdi. Sergide Çin ipek nakış eserlerinin yanı sıra heykeller ve değişik sanatsal ürünler de yer alıyor. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sergilenen Çin kültürüne ait eserleri yakından inceledi ve yapılışlarına dair bilgi aldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Siz Mamaklı kardeşlerimizi ulusal uluslararası sergilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilgilenenleri sergiyi gezmek için Musiki Muallim Mektebi’ne davet ediyoruz” dedi. Sanatseverler, Çin halk kültürüne ait karma sergiyi 19 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.