17 Haz 2022 - 14:17- Belediyeler G: 17 Haz 2022 - 14:18

Sincan Belediyesi Selden Etkilenen Ailelerin Yaralarını Sarıyor...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara’da yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Yenikent Zir Vadisi'nde selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ercan, yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Ercan “yaraları birlikte sarıyoruz” dedi. 
Sincan Belediyesi Selden Etkilenen Ailelerin Yaralarını Sarıyor... mask
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Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da gerçekleşen sağanak yağışlar nedeniyle teyakkuza geçti. Gelen taleplere anında müdahale eden ekipler, Sincanlı vatandaşların bu süreci en hasarsız şekilde atlatması için var gücüyle çalıştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte selden zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekipler dere yatağını açarak, yolları vatandaşın kullanacağı şekilde yeniden yaptı. Başkan Ercan, “Sincanımızda etkili olan yağışlardan zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Zorlukları birlikte aşmaya devam ediyor, yaraları birlikte sarıyoruz. Sahada görevli ekiplerimiz, gece-gündüz demeden ilçe sakini vatandaşlarımızdan gelen taleplere cevap vermeye, onlara yardımcı olmaya devam edecek” diye konuştu. 

17 Haz 2022 - 14:17 - Belediyeler

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