Mamak Ekin Aile Merkezi’nde Yıl Sonu Sergisi...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekin Aile Merkezi’nde yıl sonu sergisine katıldı. Sandıktan çıkan annelerden, anneannelerden kalma el işlerinin farklı sunumlarla yeniden değerlendirilmesi sergiyi gezen davetlilerden tam not aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana hanım kardeşlerimizin her zaman kişisel gelişimine, eğitimine önem verdik. Bunun için de açtığımız aile merkezleri ile bu anlayışımızı canlı tutmak istedik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu siz Mamaklı hanım kardeşlerimizin emeklerini gördükçe daha da iyi anlıyoruz. Mamak Belediye Başkanı olarak, Mamak Belediyesi olarak her zaman yanınızda her zaman hizmetinizdeyiz” dedi.