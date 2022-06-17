Mamak Ekin Aile Merkezi’nde Yıl Sonu Sergisi...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekin Aile Merkezi’nde yıl sonu sergisine katıldı. Sandıktan çıkan annelerden, anneannelerden kalma el işlerinin farklı sunumlarla yeniden değerlendirilmesi sergiyi gezen davetlilerden tam not aldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana hanım kardeşlerimizin her zaman kişisel gelişimine, eğitimine önem verdik. Bunun için de açtığımız aile merkezleri ile bu anlayışımızı canlı tutmak istedik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu siz Mamaklı hanım kardeşlerimizin emeklerini gördükçe daha da iyi anlıyoruz. Mamak Belediye Başkanı olarak, Mamak Belediyesi olarak her zaman yanınızda her zaman hizmetinizdeyiz” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.