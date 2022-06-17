Keçiören'de Karne Heyecanı Ve Yeni Spor Tesisi Sevinci Bir Arada...

Açılış konuşmasında öğrencilerle deneyimlerini paylaşan ve onlara bir dizi tavsiyelerde bulunan Altınok, “Gençlerimiz karnelerini almak için heyecanlı. Bu günleriniz çok güzel günler. Lise ve ortaokul yıllarına dönmek isteyeceksiniz. Hayat devam ediyor, önünüzde uzun bir yol var. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Ülkemizi gelecekte sizler yöneteceksiniz. O günler için kendinizi şimdiden hazırlamalısınız. Sosyal medyayı ihtiyacınız kadar kullanın. Kaybettiğiniz her vakit, geleceğinizden değerli zamanları yok etmeniz anlamına geliyor. İnanırsanız başarırsınız.

Bundan sonraki eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Hz. Ali, ‘İlim Çin’de de olsa alınız’ demiştir. Atatürk, geleceğimizi sizlere emanet ediyor. ‘Devletleri, milletleri yüceltecek olan eğitimdir’ diyor. En büyük savaş olan cehaletle savaşı başlatıyor. Öğretmenlerimize de, ‘Gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyor. Tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

“EĞİTİMDE İLKLERE İMZA ATTIK”

Eğitime destek konusunda Keçiören Belediyesinin önemli ilklere imza attığını da söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin umudu sizlersiniz. Okullarımız çok önemli. Herkes bu sıralardan, bu tornadan geçiyor. Okullarımızın eğitim şartları, fiziki koşulları önemli. Laboratuvar ve kütüphaneler için sonsuz destek veriyoruz. Spor tesisleri de önemli. Bu anlamda da büyük yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’de okulların kapısından ilk giren belediye Keçiören Belediyesidir. Ankara’da birçok ilçedeki okullara da destek verdik. O okulların bahçesinde, ‘Buranın çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır’ yazıyordu. Türkiye’de ilk defa burs veren belediyeyiz. Türkiye’de metropol ilçe ve büyükşehirler bakımından burs veren tek belediyeyiz.”

KARNE HEYECANI

Başkan Altınok öğrencilerin karne heyecanına da ortak olarak okul birincisi 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti. Katılımcılarla birlikte kurdele keserek spor tesislerinin açılışını yapan Altınok daha sonra öğrencilerle yeni spor tesislerinde basketbol ve voleybol oynadı.​