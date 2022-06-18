Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karne Heyecanı...

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, dolu dolu geçen 2021-2022 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayarak, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Heyecanları yüzlerinden okunan öğrencilere teker teker karnelerini dağıtan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, başarılar dileyip iyi bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
‘‘Minik yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyor, iyi tatiller diliyorum’’
Minik öğrencilerin yıl sonu karnelerini alırken yanlarında olarak mutluluklarına ortak olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Her yıl tüm öğrencilerimizin heyecanla ve coşkuyla beklediği karne dağıtım törenlerimizi yine coşkulu bir şekilde kutladık. Nezaket Okullarımızda eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımızın başarı belgelerini verdik. Minik yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.