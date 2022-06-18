18 Haz 2022 - 17:23- Belediyeler

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karne Heyecanı...

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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrenciler, karnelerini alarak ilk kez mezun olmanın heyecanını yaşadı.
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karne Heyecanı... mask
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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, dolu dolu geçen 2021-2022 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayarak, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Heyecanları yüzlerinden okunan öğrencilere teker teker karnelerini dağıtan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, başarılar dileyip iyi bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. 

‘‘Minik yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyor, iyi tatiller diliyorum’’

Minik öğrencilerin yıl sonu karnelerini alırken yanlarında olarak mutluluklarına ortak olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Her yıl tüm öğrencilerimizin heyecanla ve coşkuyla beklediği karne dağıtım törenlerimizi yine coşkulu bir şekilde kutladık. Nezaket Okullarımızda eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımızın başarı belgelerini verdik. Minik yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.

18 Haz 2022 - 17:23 - Belediyeler

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