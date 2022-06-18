18 Haz 2022 - 11:05- Magazin G: 18 Haz 2022 - 11:06

İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem"

ABONE OL Google News Sayfamız

İmren Çapanoğlu’nu içindeki sevgiyi müzik aracılığıyla aktaran bir ruhum olarak özetleyen güzel şarkıcı, 5 single çalışmasının ardından yeni teklisi “Hazmedemem” ile sevenleriyle buluştu.
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem" mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Söz, müzik Ali Irmak ve Gökhan Beder imzası taşıyan “Hazmedemem” isimli eserin aranjör koltuğunda usta müzik adamı Yıldıray Gürgen yer aldı. İşinde önemli başarılara imza atmış bir ekiple çalışmayı tercih eden İmren Çapanoğlu, beni ve müziğimi yansıtacak profesyoneller ile yola çıkmanın kendini doğru ifade etmenin çaresi olduğunu gördüm vurgusunu yaptı. Müzik benim kendimi ifade etme şeklim beni ve müziğimi çalıştığım kişiler en doğru şekilde yansıtır bu anlamda mutluyum ifadesini de sözlerine ekledi. Klip çalışmasını başarılı yönetmen İbrahim Bülbül ile tamamlayan İmren Çapanoğlu “klip çalışmamız
Kadınların, sevgi adı altında uygulanan, duygusal şiddeti konu alarak, asıl olanın sadece
bir yansıma olduğunu ve bu kısır döngüden ancak cesur kadınların özgürleşebileceğini konu alan bir tema ile hazırladı” dedi. İls vision etiketiyle müzik severlerle buluşan İmren Çapanoğlu yorumuyla “Hazmedemem” isimli eserle sevenlerini, hedefinin hem eğlendirip hem düşündürmek olduğunu da dile getirdi. Farkını “Müzik yoluyla ruhlara seslenip sevgiyi hatırlatmayı görev bilirim, bunun için her an kendi üzerimde çalışıyor olacağım zaten” diyerek özetledi.
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses 39 Yaş Küçük Aşkıyla Evleniyor Mu? “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” Dedi; İşlemleri Başlattı! Çocukları Büyük Şok İçerisinde… mask
İbrahim Tatlıses 39 Yaş Küçük Aşkıyla Evleniyor Mu? “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” Dedi; İşlemleri Başlattı! Çocukları Büyük Şok İçerisinde…
Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Şeyma Subaşı Çırılçıplak Paylaştı! Kızı Görse; “Anne Ne Yapıyorsun?” Der! Ortalığı Alev Alev Yaktı… mask
Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Şeyma Subaşı Çırılçıplak Paylaştı! Kızı Görse; “Anne Ne Yapıyorsun?” Der! Ortalığı Alev Alev Yaktı…
Esra Erol Hayatı Boyunca Böyle Utanmadı! Canlı Yayında Gözaltına Alınınca; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Avukat Hülya Bile… mask
Esra Erol Hayatı Boyunca Böyle Utanmadı! Canlı Yayında Gözaltına Alınınca; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Avukat Hülya Bile…
Survivor Ogeday’a Diskalifiye Şoku! Acun Ilıcalı Kara Haberi Duyurdu… Yolun Sonuna Geldi; Ameliyat Masası Ayarlandı! Sevgilisi Hüngür Hüngür… mask
Survivor Ogeday’a Diskalifiye Şoku! Acun Ilıcalı Kara Haberi Duyurdu… Yolun Sonuna Geldi; Ameliyat Masası Ayarlandı! Sevgilisi Hüngür Hüngür…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Şok Eden Ayrılık Haberi! Yerine Başka Bir İsmin Geleceği Konuşuluyordu… Kimse Kabul Etmek İstemedi! Türkan Özgü Kaya Ayrılıyor Mu? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Şok Eden Ayrılık Haberi! Yerine Başka Bir İsmin Geleceği Konuşuluyordu… Kimse Kabul Etmek İstemedi! Türkan Özgü Kaya Ayrılıyor Mu?
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda’nın Mini Etekli Pozları Ateşleri Yükseltti! “Ne Fiziğin Varmış Be!” Eğildi; Bacaklarıyla Şov Yaptı! Cesaretini Konuşturdu… mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda’nın Mini Etekli Pozları Ateşleri Yükseltti! “Ne Fiziğin Varmış Be!” Eğildi; Bacaklarıyla Şov Yaptı! Cesaretini Konuşturdu…
Acun Medya Avatar Atakan’ı Bilerek Mi Eledi? Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı; Avatar Atakan Yeniden Yarışmaya Gelebilir… Dominik Adası Karışık! mask
Acun Medya Avatar Atakan’ı Bilerek Mi Eledi? Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı; Avatar Atakan Yeniden Yarışmaya Gelebilir… Dominik Adası Karışık!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek Mi Bekliyor? Karan’a Kardeş İddiaları Nevri Döndürdü; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Yoksa… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek Mi Bekliyor? Karan’a Kardeş İddiaları Nevri Döndürdü; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Yoksa…
Müge Anlı İçin RTÜK Harekete Geçti! ATV Yönetiminde Soluğu Almış; Esra Erol’u İstememişti… Tek Bir Olay Çileden Çıkarttı! mask
Müge Anlı İçin RTÜK Harekete Geçti! ATV Yönetiminde Soluğu Almış; Esra Erol’u İstememişti… Tek Bir Olay Çileden Çıkarttı!
Hülya Avşar Kıvırdıkça Kıvırdı! “58 Yaşındayım” Demedi; Sokak Ortasında… “Bu Kadın En Sonunda Çıldırdı!” Neler Oluyor? mask
Hülya Avşar Kıvırdıkça Kıvırdı! “58 Yaşındayım” Demedi; Sokak Ortasında… “Bu Kadın En Sonunda Çıldırdı!” Neler Oluyor?

18 Haz 2022 - 11:05 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yepyeni Bir Caroline! R&B Ritimli Yeni Pop Şarkısı... mask
Yepyeni Bir Caroline! R&B Ritimli Yeni Pop Şarkısı...
Dilara Kırmıt: "Sonradan oyuncu olmadım" mask
Dilara Kırmıt: "Sonradan oyuncu olmadım"
Ünlü top model Türk ruhuyla bağdaşacak! mask
Ünlü top model Türk ruhuyla bağdaşacak!
Ankara'da Ücretsiz Yeni Türkü Konseri! mask
Ankara'da Ücretsiz Yeni Türkü Konseri!
86 Yıllık Dans Topluluğu "Nalmes" Ankara'ya Geliyor! mask
86 Yıllık Dans Topluluğu "Nalmes" Ankara'ya Geliyor!
Tuğba Özay: "Herhalde Kahramanmaraş’tan Evleneceğim" mask
Tuğba Özay: "Herhalde Kahramanmaraş’tan Evleneceğim"
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL