Çankaya'da Aşıkpaşa Pazar Yerinin Üzerini Belediye Tarafından kapatıldı...

Çankaya Belediyesi, Aşıkpaşa Mahallesi’nde daha önce baştan sona yenileyip hizmete açtığı pazar yerini bölge halkından gelen üzerinin kapatılması talebini de karşılayarak üzerini kısa süre içinde kapattı. Hem vatandaşlar hem pazar esnafı artık yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeden alışverişin keyfini yaşayacak.

Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri Türkiye’nin güçlü sesi Kubat’ın verdiği konserle halkın hizmetine sunuldu.

Tamamladığı projeleri birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, geçen hafta açtığı Mürsel Uluç Pazar Yerinin ardından Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yerinin açılışını yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliği yaptığı açılışa CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Kubat, verdiği konserle vatandaşlara müzik keyfi yaşattı.

HİZMETLERLE BÖLGE DEĞER KAZANACAK

Pazar yerinin üstünün açık olması nedeniyle vatandaşların şikayet ettiğini ve üstünü kapatmak için söz verdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz. Burayı çok güzel bir pazar yeri yaptık ama burası sadece bir pazar yeri olmayacak. Burada çocuklarımız oynayacaklar, gençlerimiz spor yapacaklar, konserler ve açık hava sinema etkinlikleri düzenleyeceğiz.

Burası artık bu bölgenin çok amaçlı bir kent meydanı olarak kullanılacak ve sosyal etkinliklerin hepsini ayağınıza getireceğiz” dedi. Pazaryerinin karşısına çocuk parkı yapacaklarını belirten Taşdelen, Aşıkpaşa, Boztepe ve Bademlidere Mahallelerine önemli hizmetler yapıldığını, 40 yıllık imar sorununun çözüldüğünün altını çizdi. Alper Taşdelen, 750 dönümlük Bademlidere Kent Ormanı ve Parkının da tamamlandığında bölgeye değer katacağını ekledi.

3 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ

Bölgedeki okullarda okuyan ilkokul çocuklarının da içinde olduğu 3 bin öğrenciye Eylül ayından itibaren ücretsiz sıcak öğle yemeği dağıtılacağını duyuran Başkan Taşdelen; “Sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Çankaya Belediyesi halkın belediyesi olarak çalışmaya ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ileri, daima ileri gitmeye devam edecektir” dedi.

SADECE PAZAR YERİ DEĞİL ÇOK AMAÇLI BİR KENT MEYDANI

Çankaya Belediyesi ilçedeki pazar yerlerini haftanın 7 günü işlevi olan kent meydanlarına dönüştürüyor. Geçen hafta Musa Eroğlu konseri ile açılışını yaptığı Mürsel Uluç Pazar Yeri’nin ardından Aşık Paşa Pazar Yeri de halkın hizmetine sunuldu. Hem vatandaşlara hem de pazar esnafına daha konforlu bir alışveriş imkanı sunan yeni pazar yeri, 3 bin 800 metrekare alana sahip. Sebze-meyve pazarının kurulmadığı günlerde bölge halkına spor yapma imkanı da sunacak olan yeni pazar alanı bundan sonra belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yaparak çok fonksiyonlu olarak kullanılacak.