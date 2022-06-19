19 Haz 2022 - 22:51- Belediyeler

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Huzurevinde Babalar Günü’nü Kutladı...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Babalar Günü’nü kutlama etkinliği kapsamında belediyeye bağlı Gönül Köşkü Huzurevi’nde yaşlılarla buluştu. Altınok burada yaptığı konuşmada, “Kıymetli babalarımızın ve annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bugün devletimiz bu hâle geldiyse sizlerin emekleri ve gayretleri büyüktür.
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Huzurevinde Babalar Günü’nü Kutladı... mask
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Alınlarınızdaki her bir kırışıklık ülkemizi ilmik ilmik, nakış nakış dantel gibi ördüğünüz hizmetlerinizin karşılığıdır. ”dedi. Babalar Günü’nü huzurevi sakinleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını da söyleyen Altınok, “Anne ve babalar çocuklarına giymez giydirir, yemez yedirir. Onların üzerimizde hakkı büyüktür. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), ‘Anne ve babasının duasını almayanın asla ibadeti kabul olmaz’ buyuruyor.

Anasının, babasının duasını ve rızasını almayanın iki yakası bir araya gelmez. Anne ve baba sevgisi başkadır. Baba, sevgisiyle evladını bağrına basar, kimi zaman da gösteremeyebilir bu sevgiyi. Ama çocuğum var olsun diye her şeyi önüne serer. Tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Güngörmüş büyüklerin ellerini öperek çeşitli hediyeler veren Başkan Turgut Altınok, kutlama programına katılan Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural’ın da huzurevine çok katkı sunduğunu vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Programda Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer de sahne alarak birbirinden güzel ezgilerle huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı.

19 Haz 2022 - 22:51 - Belediyeler

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