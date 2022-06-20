20 Haz 2022 - 16:32- Gündem

YSK 2022 YSK Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı!

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YKS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
YSK 2022 YSK Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı! mask
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ANKARA (İGFA) - YKS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Soru ve cevaplara ulaşmak için tıklayınız

20 Haz 2022 - 16:32 - Gündem

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