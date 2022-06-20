Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmadı! 78 İlçeye Yeni Noterlik Kuruluyor...

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı her hizmette olduğu gibi vatandaşın noterlik hizmetlerine de yerinde, kolay ve hızlı ulaşmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye’de noter bulunmayan ilçe kalmadı. Kurulacak yeni noterliklerle vatandaş başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan, bulunduğu ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Bakanlık, bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla ayrıca Alanya’da 1, Beyoğlu’nda 4, Büyükçekmece’de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterliği de kurdu.

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89’a ulaştı. Nüfusun, iş yoğunluğunun, ticaretin ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı. Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak.

45 İLDEKİ 78 İLÇEYE NOTERLİK



Noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli ilçelerine noterlik kurulacak.

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339’a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.