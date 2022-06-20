20 Haz 2022 - 08:03- Spor G: 20 Haz 2022 - 08:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan millî sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası‘nda madalya kazanan sporculara tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan millî sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi ve madalya kazanan millî sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.

20 Haz 2022 - 08:03 - Spor

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