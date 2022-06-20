20 Haz 2022 - 08:04- Spor G: 20 Haz 2022 - 08:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Filenin Efeleri"ne tebrik!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millî Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Filenin Efeleri"ne tebrik! mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, millî takımın 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-1 yenmesinin ardından, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve başantrenör Nedim Özbey ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Hırvatistan karşılaşması ve millî takımın finaldeki rakibi Çekya hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik edip, final maçında başarı diledi.

20 Haz 2022 - 08:04 - Spor

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