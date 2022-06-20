Keçiören Cemevi’nin Temelleri Törenle Atıldı!

“BİRLİĞİMİZİ HER ALANDA MUHKEMLEMEMİZ LAZIM”

Başkan Altınok temel atma töreninde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada “Hafriyatı belediyemiz tarafından alınan ve arsasının bir kısmının yine belediyemiz tarafından verilen Keçiören Cemevi’mizin temelini attık. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bu cemevimiz her şeyin ötesinde bizi biz yapan değerdir. Cemevleri terbiye evleridir. Çocuklarımızı, gençlerimizi bir başkalarına kaptırmamak için birliğimizi her alanda muhkemlememiz lazım. Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin Hazretleri, Hacı Bektaş-i Veli bizim öz değerimizdir” dedi.

“OSMANLI’DA BEKTAŞİ DERGÂHLARI ÖNEMLİYDİ”

Osmanlı döneminde Bektaşi dergâhlarının önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatan Altınok, “Osmanlı’yı fetihten fetihe koşturan Bektaşi dergâhlarımızdır, bunu kimse unutmasın. Hala Balkanlar’da bu Bektaşi dergâhlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla bugün temelini attığımız ve inşallah açılışını da gerçekleştireceğimiz ilim, kültür ve edep yuvası olan cemevimiz kentimize, ülkemize, birlik ve beraberliğimize hayırlı uğurlu olsun. Pir Sultan Abdal’dan, Yunus Emre’den, Hacı Bayram-ı Veli’den, Hüseyin Gazi’den selam olsun.” ifadelerini kullandı.

5 KATLI OLACAK

Keçiören Ovacık Mahallesi’ne inşa edilecek cemevi, yaklaşık 700 metrekarelik bir alanın 250 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı olarak yapımı tamamlanacak cemevi içerisinde; cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak.​