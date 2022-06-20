20 Haz 2022 - 09:24- Spor G: 20 Haz 2022 - 09:25

Mesut Özil'den Şok Eden Hareket!

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan Mesut Özil, taraftarı üzecek bir adım attı.
Mesut Özil'den Şok Eden Hareket! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Twitter ve Instagram'da sarı-lacivertli kulübü takipten çıkardı.

Sarı Lacivertlilerin yeni hocası Jorge Jesus da Özil'i kadroya almayacağını belirterek, "Daha önceki karar aynen uygulanacak" ifadelerini kullanmıştı.

20 Haz 2022 - 09:24 - Spor

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