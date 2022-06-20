20 Haz 2022 - 22:33- Belediyeler

Sincan'da “Hemşerilerimizin Sohbeti, Çocuklarımızın Neşesiyle Keyiflendik”...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın esnaf ve vatandaş buluşmaları hafta sonu da sürdü. Mahalle ziyaretlerinde bulunan Başkan Ercan, kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek taleplerini not aldı.
Sincan'da “Hemşerilerimizin Sohbeti, Çocuklarımızın Neşesiyle Keyiflendik”... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Törekent, Polatlar, Sera Park… Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu da esnaf ve vatandaş buluşmasıyla yoğun mesaisine devam etti. İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Ercan esnaf ve vatandaşla sohbet ederek istişarelerde bulundu. Keyifli yaz akşamı sohbetlerinin buluşma noktası Sera Parkı da ziyaret eden Başkan Ercan kurulan piknik sofralarına da misafir oldu.  

Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Ercan, ilçenin gelişmesinde esnaf ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin önemli bir basamak olduğunu vurguladı. Başkan Ercan, “Hafta sonunun tatlı koşuşturmasında olan hemşerilerimize ve esnafımıza eşlik ettik. Komşularımızın sohbeti, çocuklarımızın neşesiyle keyiflendik. Hemşerilerimizle sohbet ederek taleplerine ilişkin notlarımızı aldık.

Esnafımızı da ziyaret etmeye devam ediyorum. Bilen bilir esnaf sohbetinin, esnaf çayının tadı bambaşkadır. “ Sincan sokaklarında Başkan Murat Ercan’ı gören vatandaşlar da Belediye Başkanı’na yakın olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

20 Haz 2022 - 22:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan'da “Hemşerilerimizin Sohbeti, Çocuklarımızın Neşesiyle Keyiflendik”... mask
Sincan'da “Hemşerilerimizin Sohbeti, Çocuklarımızın Neşesiyle Keyiflendik”...
Karate'de Avrupa Şampiyonu Etimesgut'tan Çıktı... mask
Karate'de Avrupa Şampiyonu Etimesgut'tan Çıktı...
Kahramankazan Belediyesi'nden Sünnet Şöleni Etkinliği... mask
Kahramankazan Belediyesi'nden Sünnet Şöleni Etkinliği...
Çankayalı Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu... mask
Çankayalı Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu...
Pursaklar Belediyesi Yaz Spor Okulları Başlıyor... mask
Pursaklar Belediyesi Yaz Spor Okulları Başlıyor...
Başkan Ertuğrul Çetin Gençlerin Her Zaman Yanında... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Gençlerin Her Zaman Yanında...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL