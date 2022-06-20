Keçiören’de Çem Yaz Okulu Kayıtları Başladı...

Burada 5-12 yaş grubu çocuklar bilimsel, sanatsal, sportif ve çeşitli kültürel faaliyetlerle dolu dolu bir yaz okulu dönemi geçirecekler.
2 HAFTALIK EĞİTİM
Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren ÇEM’in yaz okulunda yaş gruplarına göre her bir öğrencinin 2 haftalık eğitim süreci olacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 seans olarak devam edecek yaz okulu, 15’er kişilik sınıflarda 8 grup şeklinde eğitim verecek.
HEM EĞİTİM HEM GEZİ
ÇEM yaz okulunda çocuklara yönelik hem eğitim hem de gezi faaliyeti yürütüleceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yaz çocuklarımız için robotik kodlama, akıl oyunları, hafıza teknikleri, tasarım, mutfak, jimnastik atölyeleri kuruyoruz. Aynı zamanda Keçiören’imizin güzelliklerini tanıyacakları Kartaltepe piknik gezisi, Doğal Yaşam Parkı gezisi, müze gezileri ve Deniz Dünyası gezisi düzenleyeceğiz.
Çiçek ve meleklerimize bilimsel temelli, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim alanları açmaya devam edeceğiz. Yaz okulu kayıtları için ailelerimiz, “0312 361 01 00” nolu numaradan detaylı bilgi alabilirler.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.