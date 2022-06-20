Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak...

7-14 yaş çocuklara hizmet veren Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu’nda minikler hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Mamak Belediyesi, portatif yüzme havuzlarıyla da miniklerin hizmetinde… Lalahan, Şafaktepe, Kartaltepe ve Durali Alıç Mahallelerinde kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yaz boyu hem yüzme öğreniyor hem de güneşin, yazın tadını çıkarıyor.

Yeni yüzme havuzları geliyor

Mamak Belediyesi yüzme havuzlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Ekin Yüzme Havuzu yakında hizmet vermeye başlayacak. İçinde iki tane yarı olimpik havuz, iki tane hamam, sauna ve buhar odası olan yüzme havuzunda, spor merkezi, fitness merkezi, etkinlik atölyeleri ve kütüphane de olacak. Ekin Yüzme Havuzu, Ankara’nın en büyük tesislerinden biri olacak. Yeni Bayındır Mahallesi ve Misket Mahallesi’nde de yüzme havuzu inşaatları sürüyor.

“Mamak daha güzel oluyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel mamak şehri, yüzme havuzları uyanık kütüphaneleri, gençlik merkezleri, ekolojik köyü, lavanta bahçeleri, millet bahçeleri, kanyonu, bilim merkezleri ve şenlikleriyle, tematik parkları, geleneksel ankara konakları ve millet kıraathaneleriyle başkentimizin cazibe merkezlerinden birisine dönüşüyor. Güzel Mamak, Daha Güzel Olacak demiştik. Bu sözü gerçeğe dönüştürdük ve artık Mamak Daha Güzel Oluyor diyoruz” dedi.