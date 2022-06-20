Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu Göndermeli 'Abluka' Açıklaması...

ANKARA (İGFA) - Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve korucuların, Hakkari ve Şemdinli'de eylem hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımında, "Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere "Hayır" diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.