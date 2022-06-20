20 Haz 2022 - 10:56- Gündem G: 20 Haz 2022 - 10:57

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu Göndermeli 'Abluka' Açıklaması...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu Göndermeli 'Abluka' Açıklaması... mask
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ANKARA (İGFA) - Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve korucuların, Hakkari ve Şemdinli'de eylem hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımında, "Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere "Hayır" diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur" ifadelerini kullandı.

 

20 Haz 2022 - 10:56 - Gündem

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