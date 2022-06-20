Başkan Ertuğrul Çetin Gençlerin Her Zaman Yanında...

Pursaklar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan okullarda kurulan stantlarda sınav öncesi öğrencilere ve dışarıda onları heyecanla bekleyen velilere su, çay ve simit ikram etti. Gençleri ve ailelerini bu önemli günlerinde yanlış bırakmayan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek çocuklarını dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.
‘‘YKS Sınavı için ter döken gençlerimizi dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize çay, su, simit ikram ettik’’
Sınav öncesi ve sınav boyunca, öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na için ter döken gençlerimizi dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize çay, su, simit ikram ederek heyecanlarına ortak olduk. Merhaba diyemediğim, göremediğim velilerimiz mutlaka olmuştur. Onlara da çok selam ediyorum’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.