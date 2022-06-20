20 Haz 2022 - 11:07- Belediyeler G: 20 Haz 2022 - 11:08

Başkan Ertuğrul Çetin Gençlerin Her Zaman Yanında...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve dışarda bekleyen velilerine çay, simit ve su ikramında bulundu.

Başkan Ertuğrul Çetin Gençlerin Her Zaman Yanında... mask
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Pursaklar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan okullarda kurulan stantlarda sınav öncesi öğrencilere ve dışarıda onları heyecanla bekleyen velilere su, çay ve simit ikram etti. Gençleri ve ailelerini bu önemli günlerinde yanlış bırakmayan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek çocuklarını dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. 

‘‘YKS Sınavı için ter döken gençlerimizi dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize çay, su, simit ikram ettik’’

Sınav öncesi ve sınav boyunca, öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na için ter döken gençlerimizi dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize çay, su, simit ikram ederek heyecanlarına ortak olduk. Merhaba diyemediğim, göremediğim velilerimiz mutlaka olmuştur. Onlara da çok selam ediyorum’’ dedi.

20 Haz 2022 - 11:07 - Belediyeler

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