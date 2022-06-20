Çankayalı Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu...

Çankaya Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından hafta sonu minik öğrenciler için karne şenliği düzenledi. Pandemi döneminde ilk ve ortaokul öğrencilerine pek çok konuda destek veren Çankaya Belediyesi, sene sonunu da şenlikle tamamladı.

Yıl boyunca çocuklara kumanya dağıtımından kırtasiye desteğine, çocuk kitaplarından bilim ve sanat atölyelerine kadar sosyal ve kültürel birçok etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, karne şenliğiyle de öğrencilerin dönemi eğlenerek kapatmalarını sağladı. Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen şenlikte öğrenciler, farklı etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler. Çankayalı minik öğrencilerin kurduğu "Kuzeyin Uşakları" grubunun Karadeniz Halk Oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte, kukla gösterisi, futbol ve basketbol etkinlikleri ve uzun bacak oyunlarıyla sürdü.

“MUTLU BİR TATİL DİLİYORUM”

Pandemi nedeniyle öğrencilerin zor bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, düzenlenen Karne Şenliği ile Çankayalı çocukların yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapmalarını amaçladıklarını söyledi. Taşdelen, “Yorucu bir yılın ardından çocuklarımızı eğlendirebilmek ve yüzlerini güldürebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Tüm çocuklarımıza verimli, mutlu bir tatil dönemi diliyorum. Yeni eğitim dönemde de biz yine çocuklarımızın ihtiyaçları için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.