Etimesgut'ta 100 Sokak Asfaltlanıyor...

Etimesgut Belediyesi ilçenin çehresini değiştiriyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalar Alsancak ve 30 Ağustos Mahalleleri'nde sürüyor. Ekipler tarafından öncelikle, zamanla aşınan ve bozulan sokakların asfaltlarını trimerle kazınıyor, malzeme dolgusu yapıldıktan sonra finisherle sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yapılan asfaltlama çalışmasıyla mahalleler daha modern bir görünüme kavuşuyor.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, büyüyen ve gelişen ilçenin yol ve kaldırım ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret sarfettiklerini söyledi. Demirel ilçe merkezindeki birçok sokağın bu yıl asfalt çalışmasının tamamlanacağını ifade etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.