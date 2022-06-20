Etimesgut'ta 100 Sokak Asfaltlanıyor...

Etimesgut Belediyesi ilçenin çehresini değiştiriyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalar Alsancak ve 30 Ağustos Mahalleleri'nde sürüyor. Ekipler tarafından öncelikle, zamanla aşınan ve bozulan sokakların asfaltlarını trimerle kazınıyor, malzeme dolgusu yapıldıktan sonra finisherle sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yapılan asfaltlama çalışmasıyla mahalleler daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, büyüyen ve gelişen ilçenin yol ve kaldırım ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret sarfettiklerini söyledi. Demirel ilçe merkezindeki birçok sokağın bu yıl asfalt çalışmasının tamamlanacağını ifade etti.