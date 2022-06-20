Kahramankazan Belediyesi'nden Sünnet Şöleni Etkinliği...

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi. 3 yaş ve üzerindeki erkek çocukların sünnet ettirildiği şölen kapsamında, 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnetler, Kahramankazan Belediyesi Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi'nde yapıldı. Kayıtların alınmasının ardından kendilerine verilen randevu saatinde gelen çocuklar, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi. Sünnetler geleneksel ve plastik klips yöntemiyle yapıldı.

Tüm çocuklara sünnet kıyafeti hediye edilirken, imkânı olmayan ailelerin ulaşımı da belediye tarafından sağlandı. Kültür Evi'nin bahçesinde çocuklar ve aileleri için çeşitli ikramlar da yer aldı. Çocuklar sünnet öncesi çocuk şarkıları eşliğinde palyaçolarla keyifli dakikalar geçirdi. Sünnet olan çocuklar için Temmuz ayın içerisinde bir de eğlence düzenlenecek. Sünnet şöleni kapsamında çocuklar için üzeri açık otobüsle gezinti ve çeşitli eğlence programları gerçekleştirilecek. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler de verilecek.

Başkan Oğuz yalnız bırakmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, erkekliğe ilk adımlarını atan çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla sohbet edip şakalaşan Başkan Oğuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, “İlçemizde ikamet eden 3 yaş ve üzeri 300 çocuğumuz için ücretsiz sünnet hizmeti verdik. Yalnızca ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimiz değil, talepte bulunan tüm ailelerimizin çocukları sünnet ettirdik. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bu şöleni bundan sonra da düzenleyerek geleneksel hale getireceğiz. Yavrularımız için temmuz ayı içerisinde bir de şölen düzenleyeceğiz. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmet ve uygulamalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde ikamet eden 2 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz. Özellikle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize destek olmak için düzenleyeceğimiz sünnet şölenini ilçemizde geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olarak, uzman doktorlar tarafından yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen tüm hemşehrilerimiz belediyemize müracaat edebilir” diye konuştu.