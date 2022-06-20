Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilir mi 2022! Yoklama kaçakları bedelli askerlikten ne zaman yararlanacak?

ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek bilgi verdi.

Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurtiçinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına olanak tanınacağını belirten Ünal, teklifin firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içerdiğini söyledi.

Ünal, yasa teklifinin Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılmasının yolunu açtığını belirtti.

Düzenlemeyle yaş haddi nedeniyle görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi de uzatılabilecek.