Alişan'ı Duygulandıran Hediye...

Uzman Psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran, “Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?” isimli kitabını tanıtma turlarını hızlandırdı.
Ekranların ünlü sunucusu ve uzman psikolog Yelda Başaran, Alişan’ın programında ünlü şarkıcıya Babalar Günü ve aynı zamanda doğum günü olması dolayısıyla verdiği hediye ile duygulu anlar yaşattı.
Bir değirmenin her paletine ünlü sanatçının çok sevdiği eşi, çocuğu, Fenerbahçesi ve vefat eden kardeşi gibi değer verdiklerinin resmini koyarak Alişan’a hediye eden Başaran, "Sevginin hissedildiği ve hayata gülerek bakabilmeyi başarabildiğimiz takdirde psikolojik olarak da kendimizi iyi hisseder, bunu gerek özel gerekse iş hayatımıza yansıtarak çevremizle daha uyumlu hale geliriz.
Arkadaşlarıma sevgi dolu sevgiyi unutturmayan hediyeleri kendim emeğimle yapıp vermek benim içinde özel bir durum. Alişan dostuma hayatının sevgi değirmenini yapıp hediye etmek istedim” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.