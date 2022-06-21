21 Haz 2022 - 21:57- Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüplerin Harcama Limitlerini Açıkladı... İşte detaylar...

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İSTANBUL (İGFA) - TFF bünyesindeki Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.

21 Haz 2022 - 21:57 - Spor

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