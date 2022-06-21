Pursaklar Belediyesine Bir Milli Gurur Daha...

Pursaklar Belediye Spor Kulübünün hokey takımında gösterdiği başarılı performansla takımının başarısında önemli rol oynayan Raşit Kağancı, Alanya’da yapılacak olan kamp için U16 Hokey Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
Genç sporcuların, ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için tüm destekleri sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, U16 Erkekler Hokey Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Raşit Kağancı’ya başarılar diledi.
‘‘Sporcularımız, verdikleri büyük emeklerin karşılığını, milli formayı gururla giyerek yaşamaya devam ediyorlar’’
Spor alt yapısını her geçen gün biraz daha güçlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularımız, verdikleri büyük emeklerin karşılığını, milli formayı gururla giyerek yaşamaya devam ediyorlar. U16 Erkekler Hokey Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcumuz Raşit Kağancı tebrik ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.