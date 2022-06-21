Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan Sel Mağduru Aileye Fide Desteği...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte selden zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ekiplerin dere yatağını açarak, yolları kullanılır hale getirdiği ziyaret sırasında Başkan Murat Ercan ailenin sel altında kalan mahsulünü telafi edeceğini belirterek fide sözü vermişti.
BAŞKAN ERCAN SÖZÜNÜ TUTTU
Başkan Ercan selzede aileye verdiği sözü tuttu ve 15 bin domates fidesini kendi elleriyle götürerek aileye teslim etti. Fideleri alan aile Başkan Ercan’a teşekkür ederken yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Çocukları da unutmayan Başkan Ercan, verdiği hediyeler ve oyuncaklarla onların yüzünü güldürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.