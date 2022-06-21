21 Haz 2022 - 11:44- Belediyeler G: 21 Haz 2022 - 11:45

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan Sel Mağduru Aileye Fide Desteği...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, daha önce ziyaret ederek moral verdiği sel mağduru aileye sözünü tuttu. Mahsulü sel altında kalan aileye fide desteği veren Başkan Ercan, 15 bin domates fidesi göndererek ailenin zararını karşıladı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan Sel Mağduru Aileye Fide Desteği... mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte selden zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ekiplerin dere yatağını açarak, yolları kullanılır hale getirdiği ziyaret sırasında Başkan Murat Ercan ailenin sel altında kalan mahsulünü telafi edeceğini belirterek fide sözü vermişti.

BAŞKAN ERCAN SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan Ercan selzede aileye verdiği sözü tuttu ve 15 bin domates fidesini kendi elleriyle götürerek aileye teslim etti. Fideleri alan aile Başkan Ercan’a teşekkür ederken yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Çocukları da unutmayan Başkan Ercan, verdiği hediyeler ve oyuncaklarla onların yüzünü güldürdü.   

21 Haz 2022 - 11:44 - Belediyeler

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