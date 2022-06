Keçiören'de Gül Kreş Adası’nın Minikleri Mezun Oldu...

Törende isimleri tek tek okunan öğrenciler sahneye gelerek mezuniyet belgelerini Başkan Altınok’un elinden aldı. Minik öğrenciler ilk diplomalarını almanın keyfini çeşitli dans ve müzik gösterileriyle çıkardı.

Başkan Turgut Altınok, çocuklarının ilk mezuniyet coşkusunu yaşayan ailelere hitaben yaptığı konuşmada “Gül Kreş Adası Ankara’nın en güzle kreşlerinden biridir. Melek ve çiçeklerimizi mezun ediyoruz. Keyifli bir yıl sonu kapanış programını yapıyoruz. Çocuklar bize emanet. Her biri geleceğimiz, her biri Türk bayrağı. Öğretmenlerimize hep söylüyoruz. Onları temellen, oya gibi, emekle nakış nakış işleyeceksiniz diye. Yürekten, gönülden ve severek çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Bu özel günde her bir çocuğumuzu ve ailemizi tebrik ediyorum.” dedi.

İlçedeki kreş ve kütüphane sayısını artırdıklarını ve çocuklara yönelik birçok yeni tesis inşa ettiklerini de belirten Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızın yanında tertemiz bir dünyadayız. Onlara yaptığımız her bir yatırımın karşılığını Rabbim bereketiyle geri veriyor. Kreşlerimizin ve kütüphanelerimizin sayısını artırıyoruz. Yeni projelerimizin ihalesini yapıyoruz. Belediyemizin buz pateni pisti, lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve teleferik gibi birçok güzel tesisi var.

En çok parkı olan ilçe Keçiören’dir. En çok spor tesisi olan kent de Keçiören’dir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir de ‘bilişim merkezi’ açacağız. İnşallah burada bilim insanları yetiştireceğiz. Ticari müessese değiliz, emanetçiyiz. Bu emaneti; şehrimizin, kentimizin, çocuklarımızın geleceği için kullanıyoruz. Geleceğini yetiştiremeyen toplumların yarınları parlak olmaz. Ayrıca en çok keyif aldığımız etkinlikler, çocuklarımızla ve huzurevimizdeki yaşlılarımızla yaptığımız etkinliklerdir. Bir çocuğun gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Çiçek ve meleklerimizi seviyoruz. Allah onları ailelerine bağışlasın. Devletimize hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin.”

