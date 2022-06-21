21 Haz 2022 - 12:38- Belediyeler G: 21 Haz 2022 - 12:48

Çankaya Dikmen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri 26 Haziran’da Sevcan Orhan Konseriyle Açılıyor...

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Çankaya Belediyesi, yenileme ve üst kapama çalışmasını tamamladığı Keklikpınarı Kapalı Pazar Yerinin açılışını 26 Haziran Pazar günü yapacak. Pazar yeri açılışında Türk Halk Müziğinin sevilen yorumcusu Sevcan Orhan da konser verecek. 
Çankaya Dikmen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri 26 Haziran’da Sevcan Orhan Konseriyle Açılıyor... mask
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Çankaya Belediyesi, aynı ay içinde peş peşe açılışını yaptığı kapalı pazar yerlerine bir yenisi ekliyor. Dikmen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yerini 26 Haziran’da hizmete açacak olan Çankaya Belediyesi, alışverişe gelen vatandaşlara ve pazar esnafına konforlu bir pazar yeri kazandıracak.  

Pazar yerlerinin işlevli hale getirilmesi ve haftanın her günü kullanılabilir alanlar olması için 8 yılda 8 pazar yerinin yenilenmesi ve üstünün kapatılması çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz. Pazar yerlerimiz çocuklarımızın oynayacakları, gençlerimiz spor yapacakları, konserler ve açık hava sinema etkinlikleri düzenlediğimiz alanlara dönüştü. Pazar yerlerimiz, çok amaçlı bir kent meydanı olarak kullanılacak ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak hale geldi”  diye konuştu.  

Dikmen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yerini 26 Haziran Pazar saat 19.30’da Sevcan Orhan konseriyle hizmete açılacak.  

 

21 Haz 2022 - 12:38 - Belediyeler

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