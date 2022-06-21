Mamak'ta “Geçmiş Zaman Olur ki” Güldürürken Düşündürüyor...

Yönetmenliğini Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Tiyatrosu Sanatçısı ve Yönetmen Kenan Olpak’ın yaptığı, bu tek perde oyunda zamanda yolculuğa çıkacak, kahkahalarla gülerken düşüneceksiniz. Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Musiki Muallim Mektebi’nde “Geçmiş Zaman Olur ki” oyununu 25-26 Haziran’da saat, 19:00’da son kez sahneleyecek.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse geleneksel tiyatronun bu eşsiz örneğini izlemek için tiyatro severleri, Musiki Muallim Mektebi’ne davet etti. Başkan Murat Köse, “Kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam eden Mamak Belediyesi, yaz boyu tiyatro, konser, konferans, sergi ve daha birçok etkinlikle siz değerli Mamaklı kardeşlerimizin hizmetinde olacak. Ben Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğumuza bu güzel eseri başarıyla sahneledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.