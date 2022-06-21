Devlet Bahçeli; Böyle Bir Türkiye Tablosu Yok!

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında muhalefete yüklendi. Esnaf ziyaretlerinin "kurmaca" olduğunu iddia eden Bahçeli, "Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur" dedi.

"Sahte mağdur tiyatroları, kurmaca diyaloglar kimseyi inandıramaz" diyen Bahçeli, "Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara, siyaset kalpazanlarına dün olduğu gibi bugün de yarın da prim vermeyecek şans tanımayacaktır" dedi.

"Henüz ortak bir aday üzerinde anlaşamayan siyasi partilere Türkiye'nin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır." diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Kasım'da seçim olabilir" yorumlarıyla ilgili, "ya kendini kandırıyor, ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersler alıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu’na partisinde ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA SANDIKTAN BAŞARIYLA ÇIKACAKTIR"

Bahçeli Türkiye'nin üzerinde hesabı olan kim varsa; Rum'u, Ermeni'si, eşkıyası, teröristi, Haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girdiğini öne sürerek, 2023 yılında Cumhur ittifakının açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacağını iddia etti. Bahçeli, "Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" dedi.

"Cumhur ittifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır" diyen Bahçeli, "Zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır" diye konuştu.

TÜSİAD'A TEPKİ

Konuşmasında TÜSİAD'a da tepki gösteren Bahçeli, "TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakmış İsveç'in yanında yer alıyor. Neymiş geleneksel politikalara yönelmeliymişiz. Bir kez olsun milli olun. Güç ve çıkar odaklarına boyun eğdiniz bari adam gibi konuşun. Konuşun da size müteşekkir olalım. Türk olamıyorsanız bari insan olun. İsveç Kandil'in finans koridoruna dönüşmüştür. TÜSİAD bundan memnun mudur? Sorarım Zillet İttifakı ile TÜSİAD bu durumdan mutlu mudur" diye sordu.