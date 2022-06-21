Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinin Sergileri Ziyaretçileri Kendine Hayran Bırakıyor...

Yeşilbayır ve Kayaş Aile Merkezlerinde kursiyerler, el işlerini sergiyi gezenlerin beğenisine sundu. İğne oyalarından, ahşap boyamalara, amigurumi bebek yapımından, çeyizlik ürünlere, takı tasarımlarına kadar birçok ürün sergilendi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kursiyerlere ve aile merkezlerinin eğitimcilerine teşekkürlerini iletti, “Aile merkezlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladıkları eserlerle farkını ortaya koydu. Yıl sonu sergilerini gezdikçe, aile merkezlerimizin vatandaşlarımız için ne büyük değer olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.
Bizler aile merkezlerimizi açarak buraların hem ilim, sanat merkezi olmasını hem de hanımlarımıza gençlerimize yeni iş kolları kazandırmasını istedik. Bunda başarılı olduk Allah’ın izniyle. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.