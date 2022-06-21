Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinin Sergileri Ziyaretçileri Kendine Hayran Bırakıyor...

Yeşilbayır ve Kayaş Aile Merkezlerinde kursiyerler, el işlerini sergiyi gezenlerin beğenisine sundu. İğne oyalarından, ahşap boyamalara, amigurumi bebek yapımından, çeyizlik ürünlere, takı tasarımlarına kadar birçok ürün sergilendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kursiyerlere ve aile merkezlerinin eğitimcilerine teşekkürlerini iletti, “Aile merkezlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladıkları eserlerle farkını ortaya koydu. Yıl sonu sergilerini gezdikçe, aile merkezlerimizin vatandaşlarımız için ne büyük değer olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.

Bizler aile merkezlerimizi açarak buraların hem ilim, sanat merkezi olmasını hem de hanımlarımıza gençlerimize yeni iş kolları kazandırmasını istedik. Bunda başarılı olduk Allah’ın izniyle. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.