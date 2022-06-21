21 Haz 2022 - 22:00- Belediyeler

Mamaklı Hanımların Obezite Kampı Başladı...

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Vatandaşlarının sağlığını önemseyen Mamak Belediyesi, hizmette sınır tanımadığını göstermeye devam ediyor. “Gelin yüklerimizi birlikte hafifletelim” diyen Mamak Belediyesi, “Obezite Kampı” nın kapılarını hanımlara açtı.
Mamaklı Hanımların Obezite Kampı Başladı... mask
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Mamak Aile Danışma Merkezi’nin düzenlediği kampta hanımlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah sporu ile güne başlayan hanımlara ara ve ana öğünler ikram edildi. Mamak Aile Danışma Merkezi’nin uzmanları Psikodiyet kampında psikolojik grup çalışmaları yaptı. Beslenme atölyesinde ise sağlıklı beslenmenin yöntemleri anlatıldı. 

“Obezite Kampı”na katılan hanımları Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sağlıklı yaşam için azim ve kararlılık gösteren hanımları kutladı. 

“Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başlattığımız etkinliklerle Mamak Belediyesi olarak obezite ile mücadele ediyoruz. Bunlardan biri de Mamak Aile Danışma Merkezimizce düzenlenen “Obezite Kampı”… Siz değerli hemşerilerimizi sağlıklı kilo vermek için kampımıza bekliyoruz. Çünkü Mamak Belediyesi olarak sadece şehri inşa etmiyoruz, vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz” dedi.

21 Haz 2022 - 22:00 - Belediyeler

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