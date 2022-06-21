21 Haz 2022 - 22:00- Gündem

Libya tezkeresi 18 ay uzatıldı

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Libya'ya asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Libya tezkeresi 18 ay uzatıldı mask
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Libya'ya asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.  Cumhurbaşkanlığının Anayasa'nın 92'nci maddesi kapsamında sunulan 3/1963 esas numaralı Tezkere TBMM'de görüşüldü.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

21 Haz 2022 - 22:00 - Gündem

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