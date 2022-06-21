İnternet televizyonu solladı!

İSTANBUL (İGFA) - WeAre Social verilerine göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının her gün farklı medya araçlarında geçirdiği süre gözlenirken, bunların ortalama saatleri belli oldu.

Ajans Press’in derlediği bilgilere göre kullanıcıların günlük 6 saat 54 dakika ile en çok internette vakit geçirdiği kaydedilirken, ikinci sırada 3 saat 24 dakika ile televizyon izledikleri saptandı.

Üçüncü sırada ise 2 saat 25 dakika ile sosyal medya platformu yer alırdı.

Günlük gazete ya da online mecralardan haber okuma süremiz ise 2 saat 2 dakika olurken, 1 saat 31 dakikamızı müzik dinlemeye ayırdığımız görüldü.

Oyun konsollarına ayırdığımız süre ise günlük 1 saat 12 dakika olarak kaydedildi.