İnternet televizyonu solladı!

İSTANBUL (İGFA) - WeAre Social verilerine göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının her gün farklı medya araçlarında geçirdiği süre gözlenirken, bunların ortalama saatleri belli oldu.
Ajans Press’in derlediği bilgilere göre kullanıcıların günlük 6 saat 54 dakika ile en çok internette vakit geçirdiği kaydedilirken, ikinci sırada 3 saat 24 dakika ile televizyon izledikleri saptandı.
Üçüncü sırada ise 2 saat 25 dakika ile sosyal medya platformu yer alırdı.
Günlük gazete ya da online mecralardan haber okuma süremiz ise 2 saat 2 dakika olurken, 1 saat 31 dakikamızı müzik dinlemeye ayırdığımız görüldü.
Oyun konsollarına ayırdığımız süre ise günlük 1 saat 12 dakika olarak kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.