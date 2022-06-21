Yeni STAR'larda ODTÜ ilk sırada

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, STAR sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Varank, mesajında, “Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR'ın sonuçları belli oldu! 1512 öğrencimizi daha stajyer araştırmacı olarak bilimsel araştırma projelerine dahil ettik. Gençlerimizi desteklemeye devam!” ifadelerini kullandı.

66 farklı ilde 277 farklı kurumda yürütülen toplam bin 394 projeye 31 Mart-9 Mayıs 2022 tarihleri arasında 5 bin 372 lisans öğrencisi ebideb.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yaptı.

Proje yürütücüleri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 116 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 123 farklı lisans programında öğrenim gören 682’si erkek ve 830’u kız olmak üzere toplam bin 512 lisans öğrencisi STAR programına kabul edildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (170) öğrencisiyle ilk sırada yer alırken onu İstanbul Teknik Üniversitesi (129) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (98) izledi.

Programa başvuru yapan öğrenciler, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm) üzerinden kullanıcı girişi yaparak “Başvuru Durumu” alanından sonuçlarına ulaşabiliyorlar.