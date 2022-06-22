22 Haz 2022 - 09:21- Belediyeler G: 22 Haz 2022 - 09:22

Mamak'ta Lavantalar Hasat Zamanını Bekliyor...

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Bu bahçede düğün, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere yönelik bir konsept de var. Kurulan salıncaklar, uçuşan tüller arasında lavanta bahçesi bir masal diyarını andırıyor.
Mamak'ta Lavantalar Hasat Zamanını Bekliyor... mask
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Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) tarafından Gökçeyurt Mahallesi'ndeki 23 dönümlük arazi üzerine dikilen lavantalar hasat zamanını bekliyor. Mamak Belediyesince kadınların istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak amacıyla kurulan lavanta bahçesinde, kolonya, sabun ve hediyelik eşyalar üretilirken, ziyaretçileri lavanta kokuları karşılıyor. MAKKOP bünyesinde çalışan kadınlar, ürünlerin satışından elde edilen gelirle ev ekonomisine katkı sağlıyor. 

“Mamak’ta kadınların emeği kazanca dönüşüyor” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Lavanta Bahçesini ziyaret etti. Lavantalar arasında gezen ve çalışmaları inceleyen Başkan Murat Köse,

“Tarım arazilerimizde üretime destek vererek tarıma yeni bir farkındalık oluşturduk. Bugüne kadar Gökçeyurt’ta bulunan 24 dönümlük alanda 19 bin lavanta. Üreğil Millet Bahçesi’nde 15 dönümlük alana da 11 bin lavanta dikimi yaptık. İlaç ve kozmetik sanayisinde önemli bir yere sahip, ekonomik değeri yüksek ve turizmin de gözdesi olan lavantaları, Mamak’ta toprakla buluşturduk. İnanıyoruz ki lavanta bahçelerimiz, ilçemizin ekonomisine ve turizm gelirine büyük katkı sağlayacak. Mamak artık buram buram lavanta kokuyor. Kadınların emeği üretime, kazanca dönüşüyor” dedi.

22 Haz 2022 - 09:21 - Belediyeler

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