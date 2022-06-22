Neden Stres Yaparız? Stresin Olumsuz Etkileri Nelerdir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte detaylar...

Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik konu hakkında bilgiler verdi. İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin de etkisiyle stres artık hepimiz için kaçınılmaz bir durum haline geldi. Bunun için de en etkili stresle başa çıkma yollarına başvurmalıyız. Stresin bize olumsuz getirilerini mümkün oldukça günlük yaşamımızda kendimizden uzak tutmamız gerekli.

Kaçınılmaz bir durum olan stresle başa çıkma becerisi kazanmayı hedeflemeliyiz. Stres iç ve dış uyaranlarla bize olumsuz etki veren vücudumuzun da buna karşı geliştirdiği bir tepkidir. Bizim için tehdit oluşturabilecek bir durumda vücudumuzun verdiği doğal bir reaksiyondur. Stresin dozu arttığı zaman yaşam kalitemizi kötü yönde etkileyebilir.

Gündelik yaşamda okul, iş, aile yaşamında pek çok durum bize stresle baş başa bırakabilir. Zihinsel ve duygusal düşünce durumumuzda meydana gelen stres yalnızca olumsuz durumlarda ortaya çıkmaz. Bizi heyecanlandıran, beklenmedik durumlarda, sınav öncesi zamanlarda herhangi bir zamanda gözlenebilir. Bazen savunma mekanizmalarımız devreye girerek bünyemiz kendini korumaya alabilir. Stresle baş başa kalan kişi böyle durumlarda savaşmak yerine kaçmayı tercih edebilir. Bazen stres durumu önceden tespit edilerek bunun önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Bu tarz durumlar yaşanacağı dönemlerde özellikle spor yapmalı, düzenli beslenilmeli, sağlıksız yiyeceklerden ve kafeinden uzak durmalıyız.

Yapmaktan hoşlanmadığımız işler farklı aktivitelere dönüştürülmelidir. Bu dönemlerde her şeyin mükemmel olması için çaba sarf edilmemelidir. Stresle başa çıkmada en etkili yöntemlerden biri olan mizah sık sık kullanılmalıdır. İkili ilişkilerde stresle boğuşmamak için karşılıklı olarak taraflar birbirini özveriyle dinlemelidir. Sevdiğimiz şeylerle uğraşarak hobilerimize öncelik vermemiz gerekir. Stresin dozu oldukça önemlidir. Hafif dozdaki stres sanılanın aksine bize enerji verir, bizi harekete geçirir.

Buna örnek olarak yeni bir işe başlamak, yeni bir ilişki kurmak verilebilir. Bu durumlarla başa çıkmak bize güven duygusu kazandırır. Stresle başa çıkma yollarını bilmediğimiz durumlarda bu süreç bize yıpratarak sonunda verdiğimiz mücadelenin de tükenmesine sebep olur. Zihinsel olarak karar vermekte zorlanma, unutkanlık, geleceğe dair olumsuz duygu ve düşünceler, devamlı olarak negatif durumlara odaklanmak, zihnimizin sürekli bir şeylerle meşgul olması bizi stresin eşiğinde tutacaktır. Bu süreçte yaşanılan durumu en hafife indirgemek için stresle başa çıkma yöntemlerini sık sık kullanmalıyız.