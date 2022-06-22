Mamak’ta Müzik Şöleni...

Tarihi konservatuarda eğitim alan kursiyerler, yıl sonunda hünerlerini sergileyecek. “Musiki Muallim Mektebi Öğretmenleri ve Öğrencileri ile Yıl Sonu Müzik Şöleni” 27-28-29 ve 30 Haziran’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacak.

4 gün sürecek konserlerde, Türk halk müziği, Türk sanat müziğinin önemli eserleri icra edilecek, bağlama, gitar, piyano, keman ve ney kursu öğrencileri enstrümantal müziklerle kulakların pasını silecek. Şölen, “Sözden Dile Sazdan Tele” konseri ile son bulacak.