Altındağ'da Kurban Hazırlığı Başladı...

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu yıl da alanda hem satış hem de kesim hizmetinin en modern şekilde yapılacağını ve gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alınacağını söyledi. Tam donanımlı Kurban Satış Alanı'na kurbanlıkların yerleşiminin başladığını belirten Başkan Balcı "Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden kurban satıcılarımız satışa başladı. Üst düzey hijyen ve güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisimizde, herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm detayları düşündük. Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.

RANDEVU İLE HİZMET VERİLECEK

Kurban Bayramı'nda vatandaşların kesim için her yıl olduğu gibi, bu yıl da randevu alması gerektiğini hatırlatan Başkan Balcı "Tesisimizde kurban kesimi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın randevu alması şart... Çok fazla talep olduğu için, sıra numarası almak isteyen vatandaşlarımıza acele etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi'nin vatandaşların kurban ibadetini en iyi şekilde ve şartlarda yerine getirebilmesi için çalıştığının da altını çizdi.

KONFORLU TESİS

Başkan Balcı Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanını, bu yıl da Altındağlı vatandaşların hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz. 200 dönümlük bir alan üzerinde yer alan tesiste birbirinden bağımsız 360 adet hayvan barınağı bulunuyor. Bu barınaklarda 7 bin ile 10 bin arasında hayvan oldukça sağlıklı koşullarda barınabiliyor. Tesiste, kurban satıcıları için sosyal alan da var. Hayvanların yanında konaklayan besiciler için de konforlu bir ortam mevcut...

Mescitten abdesthaneye, kafeteryadan duş alacakları, yemek yiyecekleri yerlere kadar her şey var. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabildikleri gibi, modern ve usülüne uygun bir şekilde kesim de yapabilecek. Kesimhaneyi son teknolojik ekipmanlarla modernize ettik. Sağlık ve afiyetle Kurban Bayramı'na erişmeyi ve ibadetlerimizi layıkıyla yerine getirmeyi diliyoruz."