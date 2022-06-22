22 Haz 2022 - 10:48- Belediyeler G: 22 Haz 2022 - 10:49

Ankara’ya Deniz Geliyor! Kürekler Gölbaşı’nda Çekiliyor...

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Başkent yıllar sonra ilk kez bir kürek yarışına ev sahipliği yapacak. 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’nda gerçekleşecek Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşımız sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kürekler 25 yıl sonra Gölbaşımızda çekilecek” dedi.
Ankara’ya Deniz Geliyor! Kürekler Gölbaşı’nda Çekiliyor... mask
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Başkentte düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası için geri sayım başladı. Kürek sporcularının mücadele edeceği yarışların hazırlıklarına Mogan Gölü’nde start verildi. Başkentte yirmi beş yıl aranın ardından küreklerin çekileceği yarışlarda, Gençler Türkiye Kupası ile Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından yüksek katılımın beklendiği yarışlarda Ankara, çeyrek asır sonra ilk kez kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak. 25 yıl sonra Gölbaşı Mogan Gölü’nde çekilecek olan küreklere şahitlik etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Göreve ilk geldiğimiz günden bu zaman dilimine kadar Gölbaşı’nı sanat, spor, ekonomi ve turizmin başkenti yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözlerin gerçek olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Başkentimiz hak ettiği yere gelecek” dedi. 

Genç sporcular Gölbaşı’nda kürek çekecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara-Gölbaşı’nda gerçekleştirilecek. Bin ve 2 Bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilecek olan yarışların Gençler Türkiye Kupası ayağında Kadınlar ve Erkekler klasmanında Genç, Yıldız ve Küçük takım sporcuları Tek Çifte, İki Tek, İki Çifte, Dört Tek, Dört Çifte ve Sekiz Çifte kategorilerinde yarışacak.

Deniz Küreği Türkiye Kupası ayağında ise Kadınlar, Erkekler ve Mix klasmanında Genç, Büyük ve Master takımları boy gösterecek. Elemelerin 24 Haziran, kupa yarışlarının ise 25-26 Haziran'da yapılacağı ve üç gün boyunca sürecek yarışlara Başkent sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

22 Haz 2022 - 10:48 - Belediyeler

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