4 milyon TL’lik Büyük İkramiye Tam Bilete Çıktı...

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango 21 Haziran çekilişinde 4 milyon TL’lik büyük ikramiye İstanbul Maltepe’de gezici bayimiz Bektaş Çoşar’dan satın alınan tam bilete isabet etti. 4 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Bu çekilişe özel olarak duyurulduğu üzere, Milli Piyango 21 Haziran çekilişi, büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam etti. Büyük ikramiye dördüncü çekilişte sahibini buldu. Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

Milli Piyango çekiliş kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

Tüm çekilişler canlı yayınlanır

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.