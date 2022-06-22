Çankaya'da En Uzun Gün Müzikle Kutlandı! Notalar Kızılay'dan Yükseldi...

Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü Yüksel Caddesi'nde düzenlediği konserlerle kutladı. Çankaya Belediyesi Bandosu'nun gösterisiyle başlayan kutlamalar, Rumeli-i Şahane Grubu ve Meriç Çalışkan konserleri ile sürdü. Dünya Müzik Günü'nün ilk gün etkinlikleri Watchout Band konseri ile tamamlandı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde sanatçılar, izleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı.
KONSERLER DEVAM EDECEK
Dünya Müzik Günü kutlamaları 22 Haziran'da da sürecek. Çankayalı müzikseverler etkinliğin son gününde klasik müzik konserleriyle buluşacak. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Müzik Günü kutlamalarında 22 Haziran takvimi ise şöyle:
22 HAZİRAN
Saat 16:00 - Anadolu Dilindi Piano Turca
Saat 17:00 - Tuğcan Ozan Orkestrası
Saat 18:00 - Altuğ Ozan Orkestrası
Saat 19:00 - Sude Biricik Quintet
Saat 20:00 - Canto Orkestrası
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.