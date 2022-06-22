Çankaya'da En Uzun Gün Müzikle Kutlandı! Notalar Kızılay'dan Yükseldi...

Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü Yüksel Caddesi'nde düzenlediği konserlerle kutladı. Çankaya Belediyesi Bandosu'nun gösterisiyle başlayan kutlamalar, Rumeli-i Şahane Grubu ve Meriç Çalışkan konserleri ile sürdü. Dünya Müzik Günü'nün ilk gün etkinlikleri Watchout Band konseri ile tamamlandı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde sanatçılar, izleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Dünya Müzik Günü kutlamaları 22 Haziran'da da sürecek. Çankayalı müzikseverler etkinliğin son gününde klasik müzik konserleriyle buluşacak. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Müzik Günü kutlamalarında 22 Haziran takvimi ise şöyle:

22 HAZİRAN

Saat 16:00 - Anadolu Dilindi Piano Turca

Saat 17:00 - Tuğcan Ozan Orkestrası

Saat 18:00 - Altuğ Ozan Orkestrası

Saat 19:00 - Sude Biricik Quintet

Saat 20:00 - Canto Orkestrası