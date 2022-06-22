22 Haz 2022 - 11:32- Belediyeler G: 22 Haz 2022 - 11:33

Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İkincisi Pursaklar’dan...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye genelinde düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ikinci olan Eslem Emin’i makamında ağırladı.
Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İkincisi Pursaklar’dan... mask
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Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eslem Emin ikinci oldu. Abdullah Faruk Öz'ün hafızlık dalında Pursaklar'a birincilik ödülünü getirmesi, ilçede büyük sevinçle karşılanırken, bu büyük sevince ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eslem Emin’i makamında ağırlayarak çeşitli hediye verdi. 

‘‘Eslem Emin kardeşimizin başarıları daim, yolu ve bahtı açık olsun’’

Pursaklar'a Türkiye ikinciliğini kazandırdığından dolayı Eslem Emin’i canı gönülden tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Türkiye genelinde düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ikinci olan Eslem Emin ziyaretime geldi. Göğsümüzü kabartan Eslem Emin kardeşimizi, ailesini ve ona emek veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Başarıları daim, yolu ve bahtı açık olsun’’ dedi.

22 Haz 2022 - 11:32 - Belediyeler

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