Pursaklar’da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak...

Pursaklar Belediyesi profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kurslarda 7’den 70’e tüm vatandaşların bir yandan yüzme öğrenirken, bir yandan da spor yapmanın keyfine varacak.

Belediye eğitmenleri tarafından verilecek olan eğitimlerde, 7-14 yaşlarındaki çocuklar için grup dersleri verilirken, 14 yaş üzeri için ise özel kurslar verilmektedir. Kursların ilk aşamasında vatandaşlara, yüzmenin temel eğitimleri aktarılmasının ardından yüzmenin farklı teknikleri hakkında pratik eğitimler veriliyor.

‘‘Yüzme Havuzumuz, üyelerimiz ve havuzumuzu günübirlik kullanan hemşerilerimiz için 23.00’a kadar hizmete açık olacak’’

Günübirlik kullanım, üyelik ve yüzme kurslarının başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yüzme Havuzumuz, üyelerimiz ve havuzumuzu günübirlik kullanan hemşerilerimiz için 23.00’a kadar hizmete açık olacak. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla yüzme havuzumuza gelerek bunaltıcı yaz sıcaklarında, bir nebzede olsa serinleyebilirler. Tüm Pursaklar halkını tesislerimizden yararlanmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kurslara katılacak olan vatandaşlar, kurslar hakkında bilgi almak için 0 (312) 527 45 35 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.