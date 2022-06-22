Doların Durumu Ne olacak, Yükselecek Mi? Doların seyri FED’e bağlı!

Döviz kurlarındaki hareketlilik Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı enflasyon ve para politikalarına ilişkin konuşmaya bağlı olacak. Piyasalarda doların 17.30 lira seviyelerinde seyretmesinin ardından ‘dolar düşecek mi?’ beklentisi yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün senatoda enflasyon ve para politikaları ile ilgili bir konuşma yapacak. Bu konuşmanın piyasalardan nasıl tepki göreceği, doların seyri merak ediliyor. Dolar bugün 17.33 liradan kapıları açarken, Euro 18,2 liradan güne merhaba dedi.