22 Haz 2022 - 11:52- Gündem G: 22 Haz 2022 - 11:53

Doların Durumu Ne olacak, Yükselecek Mi? Doların seyri FED’e bağlı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Döviz kurlarındaki hareketlilik Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı enflasyon ve para politikalarına ilişkin konuşmaya bağlı olacak.
Doların Durumu Ne olacak, Yükselecek Mi? Doların seyri FED’e bağlı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Döviz kurlarındaki hareketlilik Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı enflasyon ve para politikalarına ilişkin konuşmaya bağlı olacak. Piyasalarda doların 17.30 lira seviyelerinde seyretmesinin ardından ‘dolar düşecek mi?’ beklentisi yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün senatoda enflasyon ve para politikaları ile ilgili bir konuşma yapacak. Bu konuşmanın piyasalardan nasıl tepki göreceği, doların seyri merak ediliyor. Dolar bugün 17.33 liradan kapıları açarken, Euro 18,2 liradan güne merhaba dedi.

22 Haz 2022 - 11:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yeni STAR'larda ODTÜ ilk sırada mask
Yeni STAR'larda ODTÜ ilk sırada
Libya tezkeresi 18 ay uzatıldı mask
Libya tezkeresi 18 ay uzatıldı
İnternet televizyonu solladı! mask
İnternet televizyonu solladı!
Kripto parada kayıp 1,5 trilyon dolar! Kaybedenler mahkemeye gidiyor! Peki suçlu kim? mask
Kripto parada kayıp 1,5 trilyon dolar! Kaybedenler mahkemeye gidiyor! Peki suçlu kim?
'Ülkemde Renkler' sergisi TBMM'de açıldı! mask
'Ülkemde Renkler' sergisi TBMM'de açıldı!
Disney Plus'tan rengarenk gece! mask
Disney Plus'tan rengarenk gece!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL