Doların Durumu Ne olacak, Yükselecek Mi? Doların seyri FED’e bağlı!

Döviz kurlarındaki hareketlilik Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı enflasyon ve para politikalarına ilişkin konuşmaya bağlı olacak. Piyasalarda doların 17.30 lira seviyelerinde seyretmesinin ardından ‘dolar düşecek mi?’ beklentisi yükseldi.
Fed Başkanı Jerome Powell, bugün senatoda enflasyon ve para politikaları ile ilgili bir konuşma yapacak. Bu konuşmanın piyasalardan nasıl tepki göreceği, doların seyri merak ediliyor. Dolar bugün 17.33 liradan kapıları açarken, Euro 18,2 liradan güne merhaba dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.