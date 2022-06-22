Keçiören Kariyer Ofisi’nden Engelli 50 Vatandaşa İş İmkânı...

Belediye hizmet binasındaki Kariyer Ofisi biriminde gerçekleştirilen toplu mülakatların ardından engelli 50 vatandaş istihdam edilmek üzere bu firmada yeni işlerine başlayacaklar.
Kariyer Ofisi’nin, işveren ile iş arayanlar arasındaki irtibatı kurma ve istihdama katkı sağlama konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılabilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde bugün engelli 50 vatandaşımızı iş sahibi yapıyoruz.
Hayırlı uğurlu olsun. Öte yandan iş talebinde bulunan vatandaşlarımızı meslek dallarına göre Kariyer Ofisi’mizde mülakatlara alıyoruz. İşverenlerimize aradığı kalifiye personeli bulma konusunda da kolaylık sağlıyoruz. Yeni işine kavuşan vatandaşımıza da uzun soluklu bir çalışma hayatı sunmuş oluyoruz.” dedi.
2 BİN 100 VATANDAŞA İŞ BULUNDU
Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’ne başvuru yapmak isteyenler hem belediyenin kurumsal web sayfası üzerinden hem de belediyede bulunan Kariyer Ofisi biriminden yüz yüze başvuru yapabiliyor. Kariyer Ofisi, faaliyete başladığı günden itibaren 2 bin 100 vatandaşa kalıcı olarak çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.